Spaventoso incidente in Moto Gp3 a Sepang | Dettwiler è gravissimo video Nel 2011 lì era morto Simoncelli
Brutto incidente prima della gara di Moto3. Nel giro di allineamento, infatti, Noah Dettwiler ha rallentato ed è stato colpito in pieno da Juan Antonio Rueda. Entrambi i piloti sono stati soccorsi in pista, stabilizzati e trasportati in elicottero all’ospedale di Kuala Lumpur. Lo spagnolo è “sveglio e vigile, con una frattura alla mano e svariate contusioni”. Lo svizzero è ricoverato in terapia intensiva, in condizioni stabili dopo che avrebbe subito diversi arresti cardiaci. “Questa mattina, durante il giro di ricognizione a Sepang, il nostro pilota Noah Dettwiler è stato coinvolto in un grave incidente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
