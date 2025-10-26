Sparita in Germania ricompare a Milano auto di lusso da 12 milioni di euro
I carabinieri di Milano hanno sequestrato, in una concessionaria di via dei Missaglia, un'auto di lusso del valore di 12 milioni, oggetto di appropriazione indebita in Germania. Qui il 23 ottobre era stata presentata denuncia. I militari del Nucleo radiomobile hanno trovato la fuoriserie, una Pagani Zonda Tricolore realizzata per il cinquantesimo delle Frecce Tricolori e prodotta solo in tre esemplari, nell'autosalone a seguito della segnalazione di un 33enne afgano, delegato dalla società di Norimberga che era venuta a conoscenza della sua collocazione grazie a un riscontro sul numero di telaio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Argomenti simili trattati di recente
? Sparita in Germania, comparsa a Milano: sequestrata auto di lusso da 12 milioni di euro dlvr.it/TNtFs9 $AutoDiLusso $Milano $Sequestro $Carabinieri $Furto - X Vai su X
I carabinieri di Milano hanno sequestrato, in una concessionaria di via dei Missaglia, un'auto di lusso del valore di 12 milioni, oggetto di appropriazione indebita in Germania. Qui il 23 ottobre era stata presentata denuncia. I militari del Nucleo radiomobile han Vai su Facebook
Sparita in Germania, ricompare a Milano auto di lusso da 12 milioni di euro - Sparita in Germania un mese fa, ricompare a Milano auto di lusso da 12 milioni di euro. Come scrive msn.com
Supercar da 12 milioni sequestrata a Milano, era 'sparita' in Germania - E viene sequestrata dai carabinieri del Nucleo radiomobile in una concessionaria. Segnala msn.com
Sparita in Germania, comparsa a Milano: sequestrata auto di lusso da 12 milioni di euro - I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno trovato la vettura – oggetto di appropriazione indebita – in una concessionaria di via dei Missaglia, dopo la segnalazione da parte di un incaricato di una s ... Come scrive msn.com