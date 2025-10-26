I carabinieri di Milano hanno sequestrato, in una concessionaria di via dei Missaglia, un'auto di lusso del valore di 12 milioni, oggetto di appropriazione indebita in Germania. Qui il 23 ottobre era stata presentata denuncia. I militari del Nucleo radiomobile hanno trovato la fuoriserie, una Pagani Zonda Tricolore realizzata per il cinquantesimo delle Frecce Tricolori e prodotta solo in tre esemplari, nell'autosalone a seguito della segnalazione di un 33enne afgano, delegato dalla società di Norimberga che era venuta a conoscenza della sua collocazione grazie a un riscontro sul numero di telaio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sparita in Germania, ricompare a Milano auto di lusso da 12 milioni di euro