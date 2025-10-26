Sparatoria nel campus della Lincoln University almeno un morto in Pennsylvania

(Adnkronos) – Una persona è stata uccisa e altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera alla Lincoln University, in Pennsylvania, al termine di una partita di football. L’episodio si è verificato nei pressi dell’International Cultural Center dell’ateneo, durante i festeggiamenti per l’homecoming, le celebrazioni per il ritorno "ritorno a casa" degli . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Sparatoria alla Oklahoma State University: diversi feriti Alle prime ore del 19 ottobre, ora locale, nel campus principale di Stillwater della Oklahoma State University, negli Stati Uniti, si è verificata una sparatoria che ha causato il ferimento di diverse persone. L - facebook.com Vai su Facebook

Usa, sparatoria in un campus universitario in Pennsylvania: un morto e 6 feriti - È successo nel campus della Lincoln University of Pennsylvania, a circa 80 chilometri da Philadelphia. Si legge su tg24.sky.it

Usa, sparatoria in un campus in Pennsylvania, 1 morto e 6 feriti - Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria attorno alle 21 (2 in Italia) nel campus della Lincoln University of Pennsylvania, contea occidentale di Chester, a circa 80 chilo ... Scrive tg.la7.it

Sparatoria nel campus della Lincoln University, almeno un morto in Pennsylvania - (Adnkronos) – Una persona è stata uccisa e altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera alla Lincoln University, in Pennsylvania, al termine di una partita di football. Da sassarinotizie.com