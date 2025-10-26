Spara e gambizza un uomo che si trova in auto con la moglie | arrestata guardia giurata per tentato omicidio

Un 58enne è stato arrestato in provincia di Brescia per aver sparato a una persona: ha visto la moglie su un'automobile, che si trovava nel parcheggio privato di una ditta di Villa Carcina, in compagnia di un altro uomo. Ha quindi sparato a quest'ultimo e lo ha ferito a una gamba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Sui social non sono mancati i messaggi di solidarietà: a sparare sarebbero state due persone in sella a una moto di grossa cilindrata - facebook.com Vai su Facebook

Spara a due politici dem a Minneapolis, uccisa deputata. E' caccia all'uomo - Una sparatoria, l'ennesima negli Stati Uniti ma stavolta a sfondo politico, scuote il Minnesota: un uomo ha fatto fuoco contro due membri democratici del Congresso dello Stato, presentandosi in piena ... Scrive ansa.it

Spara a barista che si difende con la scopa, interrogato un uomo - Aveva cacciato con la scopa l'uomo che stava facendo una rapina nel suo bar e che, prima di fuggire, gli aveva sparato, mancandolo per un pelo: ora il presunto responsabile ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Poliziotto spara in faccia a un uomo di colore: diffuse le immagini shock della bodycam - Immagini scioccanti arrivano dagli Stati Uniti, dove un agente di polizia di Aurora, Colorado, ha sparato in pieno volto a un uomo di colore durante un controllo stradale. Secondo affaritaliani.it