Spara al cinghiale e colpisce il muro di una casa | via la licenza di caccia

Spara contro una casa e colpisce il muro invece che il cinghiale, cacciatore dice addio alla licenza di porto d’armi e di caccia, con il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria che conferma la revoca disposta dalla Prefettura di Perugia per il “grave episodio di negligenza durante una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le nostre spedizioni sono sempre attive, ordina ciò che più ti piace dal nostro Shop online e ricevilo comodamente a casa tua in tempo record!! Viale Marconi 240, Pescara Shop.armeriailcinghiale.it - facebook.com Vai su Facebook

Spara a un cinghiale, ma colpisce l’amico: 46enne muore nel Cuneese - Un uomo di 46 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un colpo di fucile ... Lo riporta dire.it

Spara al cinghiale e colpisce lo scuolabus - Il cacciatore di 60 anni è stato subito individuato e denunciato dai carabinieri Spara per colpire un cinghiale ma colpisce uno scuolabus e solo per ... ilrestodelcarlino.it scrive