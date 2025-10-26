Spaccio e blitz all’alba Un clan dalle maniere forti

Era un clan che utilizzava metodi efferati per dettare legge nel territorio, per gestire le proprie piazze di spaccio e che aveva contatti con i grossisti della droga a Roma e a Napoli. Era tutto questo e molto altro il sodalizio criminale smantellato dai poliziotti della squadra mobile della questura di Fermo con l’operazione scattata allalba di venerdì, che ha visto finire in manette sette persone, cinque tunisini e due italiani, e indagati a piede libero altri tre nordafricani. Il clan aveva il suo quartier generale a Lido Tre Archi, anche se i componenti erano domiciliati in diversi paesi satelliti come Montegranaro, Torre San Patrizio e Porto San Giorgio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

