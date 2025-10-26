Sarà che come disse l’allora principe di Galles, oggi re Carlo III, la monarchia è “ una soap opera ”. Certo è che di questa telenovela reale, sempre in bilico tra never explain, never complain (mai spiegare, mai lamentarsi) e clamorose sparate da dietro le quinte (leggasi memorie di Lady D. e dello spare per eccellenza Harry), settanta milioni di inglesi, pardon sudditi, e parecchi altri milioni di abitanti del mondo, non ne riescono ancora a fare a meno. Con buona pace di Peter Morgan, le vere vicende degli attuali Windsor, come dei precedenti Stuart e Hannover, producono naturalmente un’aura favolistica che nemmeno il materialismo storico tramutato in laburismo al potere negli anni sessanta è mai riuscito a scalfire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sotto il suo aspetto segaligno, la regina Camilla è una donna spiritosa, intelligente, empatica”. Il principe Andrea? Tiene sul letto 72 orsacchiotti: Natalia Augias racconta i reali inglesi