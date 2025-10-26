Sospensione delle Attività Sportive e Culturali in Spazi Pubblici ad Avellino

Avellino, 26 ottobre 2025 – Il Commissario Straordinario del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente con la quale, in via precauzionale, dispone la sospensione di tutte le attività e manifestazioni sportive, culturali e di intrattenimento che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

