Sos per l’abbandono dei rifiuti | Ora più controlli e telecamere

"Per combattere l’abbandono dei rifiuti intensificheremo i controlli, anche attraverso sistemi di videosorveglianza, e procederemo con rigore nell’applicazione delle sanzioni previste". A dirlo, il comandante della pulizia municipale di Signa, Fabio Caciolli dopo che, negli ultimi tempi, si è registrato un incremento della sporcizia lasciata lungo strade e marciapiedi. "Una parte significativa di questi conferimenti irregolari – spiegano dal Comune di Signa - è riconducibile a cittadini che non hanno ritirato il kit per il nuovo sistema di raccolta. Per questo il Comune invita tutti a mettersi in regola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sos per l’abbandono dei rifiuti: "Ora più controlli e telecamere"

