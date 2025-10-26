di Valentina Paiano Cristina Gullotto, 35 anni, infermiera del Pronto soccorso dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, è una delle tante operatrici sanitarie vittime di episodi di violenza verbale e fisica. Ieri ha partecipato all’incontro promosso dagli Ordini dei Medici e delle Professioni Sanitarie, portando la propria testimonianza insieme a Silvio Giuseppe Antonio San Martino, psichiatra del Servizio Dipendenze Patologiche di Cesena, aggredito con un pugno da un paziente durante l’orario di lavoro. Gullotto, può raccontarci quando e come si è svolto l’episodio? "Una sera durante il turno notturno, quando il posto di polizia è chiuso ed è presente solo una guardia giurata, che deve fare il giro di tutto l’ospedale, ero di turno al triage, quando una ragazza si è presentata per un problema di salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sos aggressioni in corsia: "Colpita con calci alle gambe. Non mi sento al sicuro"