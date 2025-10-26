Sorrento la paura fa 88 | pareggio contro il Latina in rimonta

Tempo di lettura: 3 minuti foto pagina Facebook ufficiale Il match tra Latina e Sorrento è terminato 2-2 dopo una ripresa convulsa: i nerazzurri si sono portati sul 2-0 con le reti di Marenco e Ciko, quindi sono stati raggiunti da Plescia e dall’ex Crecco. Nel finale, al 99?, il portiere Mastrantonio ha effettuato una parata decisiva che ha evitato la sconfitta. La partita si era mostrata bloccata e povera di occasioni nel primo tempo, per poi esplodere negli ultimi 54 minuti di gioco. Sorrento-Latina, la sintesi del match. per la cronaca della partita, il corrispondente Michele Bellame. In avvio le due squadre si sono bloccate, con il Latina attento a chiudere gli spazi e il Sorrento incapace di finalizzare; i primi venti minuti sono stati segnati da numerosi errori e da un retropassaggio rischioso di Fusco che avrebbe potuto favorire Parigi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

