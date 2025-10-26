Sorpreso mentre abbandona rifiuti sul ciglio della strada | denunciato

Capannori (Lucca), 26 ottobre 2025 - I carabinieri della stazione di Capannori e della Compagnia di Intervento Operativo del sesto Battaglione 'Toscana' hanno denunciato nella notte un uomo di 42 anni, di origini marocchine e residente a Quarrata (Pistoia), sorpreso mentre abbandonava rifiuti edili sul ciglio della strada. L'episodio è avvenuto alle 2 in via delle Capanne a Capannori, durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno fermato l'uomo mentre scaricava dalla sua Renault Kangoo secchi contenenti rifiuti speciali derivanti da lavori edili. La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di recuperare anche tre tessere sanitarie intestate a terze persone, che il 42enne non ha saputo giustificare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

