Sorprese in Premier League | Arsenal in fuga e inseguito da… Bournemouth e Sunderland

2025-10-26 16:50:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: La nona giornata di campionato conferma: è una Premier League ricca di sorprese, soprattutto nella parte alta della classifica. La Premier League 202526 conferma ancora una volta: c’è spazio per le grandi sorprese. La nona giornata del massimo campionato inglese aggiorna la classifica con novità a tratti sorprendenti, soprattutto per quanto riguarda la parte alta della classifica. L’ Arsenal è sempre più primo, in fuga sfruttando anche i passi falsi di Liverpool e Manchester City, ma le vere curiosità sono alle spalle dei Gunners. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

