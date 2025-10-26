Sordio scarico abusivo in campagna | 70 scatoloni di mascherine scadute È caccia all' incivile

Sordio (Lodi), 26 ottobre 2025 – Ancora i ndagini in corso per rintracciare chi ha gettato un cumulo di mascherine scadute nelle campagne di Sordio. L'insolito ritrovamento ha movimentato la mattinata di mercoledì 22 ottobre 2025 nelle campagne di Sordio, lungo la tratta ferroviaria Melegnano–Lodi. E ancora oggi si indaga per chiarire la vicenda. Una pendolare, in transito su un treno della linea Milano-Piacenza, ha notato da lontano una serie di scatoloni abbandonati e ha segnalato la presenza sospetta alla Polizia locale di San Zenone al Lambro e a quella di Sordio, guidata dal comandante Mauro Croera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

