Sora Giovane investito in pieno centro | caccia all’auto pirata

Frosinonetoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura questo pomeriggio su Corso Volsci, nel pieno centro di Sora, dove un giovane ragazzo in sella alla sua bicicletta è stato travolto da un’auto che, dopo l’impatto, non si è fermata a prestare soccorso.L’auto pirata si è infatti allontanata a grande velocità, lasciando il giovane. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

