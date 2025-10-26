Sora Giovane investito in pieno centro | caccia all’auto pirata
Momenti di paura questo pomeriggio su Corso Volsci, nel pieno centro di Sora, dove un giovane ragazzo in sella alla sua bicicletta è stato travolto da un’auto che, dopo l’impatto, non si è fermata a prestare soccorso.L’auto pirata si è infatti allontanata a grande velocità, lasciando il giovane. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
