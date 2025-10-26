Sopralluoghi per la sicurezza e la tutela di studenti e personale | verifiche negli edifici scolastici di Avellino dopo le scosse di terremoto

AVELLINO – Dopo le scosse di terremoto registrate nelle ultime ore in provincia di Avellino, l’Ufficio scolastico territoriale ha disposto una serie di sopralluoghi tecnici negli edifici scolastici per accertarne le condizioni di sicurezza e agibilità.Indicazioni dall'Ufficio scolastico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

