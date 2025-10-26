Sondrio Pd al contrattacco | Insufficienti le manutenzioni di strade e marciapiedi
Il Partito Democratico, attraverso un'interpellanza che verrà presentata e discussa in occasione del consiglio comunale in programma venerdì a Palazzo Pretorio, denuncia l'incuria e la mancanza di manutenzione di strade e marciapiedi cittadini, in centro e in periferia, così come nelle frazioni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Altre letture consigliate
Sondrio, il Pd dopo il successo (inaspettato) del Pride in città: "Il Comune ha perso una grande occasione" - Sondrio – Non accennano a sbiadirsi i colori arcobaleno che sabato pomeriggio hanno tinto il capoluogo di Pride, il primo di sempre ad essere organizzato in provincia, per di più con una risposta che ... ilgiorno.it scrive