Sondrio Pd al contrattacco | Insufficienti le manutenzioni di strade e marciapiedi

Sondriotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico, attraverso un'interpellanza che verrà presentata e discussa in occasione del consiglio comunale in programma venerdì a Palazzo Pretorio, denuncia l'incuria e la mancanza di manutenzione di strade e marciapiedi cittadini, in centro e in periferia, così come nelle frazioni. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

