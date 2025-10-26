Sondaggi politici dominio assoluto per un solo partito | gli altri tremano

– Il consenso verso Giorgia Meloni e il suo partito non accenna a diminuire. L’ultimo sondaggio Dire-Tecnè fotografa una settimana positiva per Fratelli d’Italia, che continua la sua corsa in solitaria in cima alle preferenze degli italiani. A guadagnare terreno è anche il Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle arretra ulteriormente. Stabile il centrodestra, ma con un sorpasso ormai consolidato: Forza Italia ha staccato la Lega di quasi tre punti percentuali. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sondaggi politici, dominio assoluto per un solo partito: gli altri tremano

