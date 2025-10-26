Sondaggi politici che salto clamoroso! Ma c’è chi cola a picco disastro
Fratelli d’Italia si conferma al vertice delle intenzioni di voto, consolidando la leadership di Giorgia Meloni. Secondo l’ultima rilevazione Dire-Tecnè, il partito di governo prosegue la sua ascesa, mentre il Partito Democratico recupera terreno e il Movimento 5 Stelle registra un nuovo calo. In flessione anche la Lega, che scivola ulteriormente dietro a Forza Italia, ormai stabilmente avanti di quasi tre punti percentuali. Fratelli d’Italia sfiora il 31% Il sondaggio evidenzia che Fratelli d’Italia si attesta al 30,8%, con un incremento dello 0,1% rispetto alla settimana precedente e dello 0,7% su base mensile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Quali partiti politici vanno meglio e quali peggio secondo l'ultimo sondaggio Supermedia Youtrend per Agi. I dati: https://fanpa.ge/Wy5kK Vai su Facebook
Sondaggi politici: male M5s in continua flessione, FdI si conferma sopra il 30% - X Vai su X
Sondaggi politici, che salto clamoroso! Ma c’è chi cola a picco, disastro - Fratelli d’Italia si conferma al vertice delle intenzioni di voto, consolidando la leadership di Giorgia Meloni. Riporta thesocialpost.it
Sondaggi politici 2025/ Fiducia nel Governo +10% sul Pd: Meloni al 30%, stabile Salvini sopra Forza Italia - Demetra su Governo, opposizioni e fiducia nei leader: allungo del Centrodestra, non brilla il Centro. Si legge su ilsussidiario.net
Sondaggi politici 2025/ Meloni allunga sul Pd dopo le Regionali 2025: flop Schlein sotto 22%, FI non cresce - Sondaggi politici 2025 di Swg per La7 dopo il bis di successi del Centrodestra alle Regionali 2025: l'allungo di FdI, ancora in calo il Partito Democratico MARCHE E CALABRIA, IL “BIS” DEL CENTRODESTRA ... Come scrive ilsussidiario.net