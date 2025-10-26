Sondaggi politici che salto clamoroso! Ma c’è chi cola a picco disastro

Fratelli d’Italia si conferma al vertice delle intenzioni di voto, consolidando la leadership di  Giorgia Meloni. Secondo l’ultima rilevazione  Dire-Tecnè, il partito di governo prosegue la sua ascesa, mentre il  Partito Democratico  recupera terreno e il  Movimento 5 Stelle  registra un nuovo calo. In flessione anche la Lega, che scivola ulteriormente dietro a  Forza Italia, ormai stabilmente avanti di quasi tre punti percentuali. Fratelli d’Italia sfiora il 31% Il sondaggio evidenzia che  Fratelli d’Italia si attesta al 30,8%, con un incremento dello 0,1% rispetto alla settimana precedente e dello 0,7% su base mensile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

