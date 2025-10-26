Something is Killing the Children è uno dei migliori fumetti in circolazione e continua a essere un vero e proprio fenomeno per BOOM! Studios. Nonostante fosse stato preso un accordo inizialmente con Netflix, la serie non è andata più in porto. Tuttavia, ha appena trovato una nuova casa. Oggi, The Hollywood Reporter ha rivelato che, dopo una guerra di offerte tra diverse società, Netflix ha perso i diritti di Something is Killing the Children, che ora passerà alla Blumhouse. Blumhouse, che ha già prodotto una serie di successi horror come Five Nights at Freddy’s e Black Phone 1 & 2, gestirà ora il passaggio del franchise sul grande schermo e, secondo quanto riportato, svilupperà sia un film live-action che una serie animata per adulti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Something is Killing the Children – Blumhouse compra i diritti per un film live-action!