Solofra archeologia e territorio | la presentazione del volume Le vie della concia

Verrà presentato il 28 ottobre, alle ore 18:30, presso il Palazzo Ducale Orsini di Solofra, il volume Le vie della concia, a cura di Concetta Filodemo e Gabriel Zuchtriegel. Il libro raccoglie i risultati di una ricerca dedicata alla storia delle attività di concia delle pelli e delle produzioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

