Solo in Italia abbiamo assistenti con l’ultra-vista e altri ipovedenti ricordate il gol di Muntari? Ziliani

Ci sono assistenti e assistenti, secondo Ziliani. Alcuni con i superpoteri e l’ultra-vista (Bindoni, che ieri da 30 metri avrebbe visto l’intervento di Mkhitaryan su Di Lorenzo) e altri ipovedenti come Romagnoli, che non vide il gol clamoroso di Muntari con Buffon che tolse il pallone da dentro la porta (ma letteralmente ndr) in un Milan-Juventus che diede ragione sempre a Conte. Di seguito un estratto significativo dell’analisi. Bindoni, l’assistente con l’ultra-vista contrapposto a Romagnoli che non vide il gol di Muntari (Ziliani). Scrive così il noto giornalista su X: “Un guardalinee a 30 metri dal gioco che vede Di Lorenzo solo di spalle, dice a Mariani a pochi passi dall’azione e con visuale perfetta di fischiare il rigore 8 secondi dopo il contatto: succede solo nel campionato italiano dove 13 anni dopo l’assistente Romagnoli che non vide il gol di Muntari arriva l’assistente Bindoni che vede attraverso i corpi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Solo in Italia abbiamo assistenti con l’ultra-vista e altri ipovedenti, ricordate il gol di Muntari? (Ziliani)

