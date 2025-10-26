di Barbara Calderola PESSANO Il sogno di un go-kart elettrico per sfrecciare in corsia e regalare sorrisi ai piccoli ricoverati, Wheelchair Karting organizza una cena di beneficenza aperta a tutti: 30 euro la donazione minima per trasformarlo in realtà. L’associazione di Niko Tremolada scende ancora una volta in pista per la causa. Così il vento tra i capelli e le mani alzate verso il traguardo saranno a portata di mano anche per i baby-pazienti. Si aggiungono alle migliaia di disabili che il trentenne pessanese ha già messo al volante. Lui e il suo gruppo - motto crederci sempre, arrendersi mai - stanno abbattendo le barriere nel mondo dello sport regalando sorrisi a chi noni osava neppure sperare di poterseli permettere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Solidarietà in pista per baby pazienti. Il sogno elettrico di Niko Tremolada