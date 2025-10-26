Solidarietà il Rotary Club Afragola-Frattamaggiore Porte di Napoli in campo per un mondo senza polio
Una serata di solidarietà, partecipazione e autentico spirito rotariano: questo è stato il successo della “Pizzachef Masterclass End Polio”, l’iniziativa promossa dal Rotary Club Afragola-Frattamaggiore “Porte di Napoli” per sostenere la campagna mondiale #EndPolioNow, simbolo dell’impegno del Rotary International per l’eradicazione della poliomielite. Non un semplice evento gastronomico, ma un vero momento di condivisione e impegno civile, capace di unire passione, talento e solidarietà. Protagonista della serata il Maestro Pizzaiolo Vincenzo Capuano, che ha tenuto una masterclass esclusiva per 100 partecipanti, regalando non solo la sua straordinaria competenza, ma anche la passione e il cuore che contraddistinguono la sua arte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
