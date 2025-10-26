Solidarietà e memoria | l’Irpinia risponde con ordine e coraggio all’ennesima prova del terremoto
Questa sera, in Prefettura, si è tenuta una nuova riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi. A presiederla è stata il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, con la partecipazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Fabio Ciciliano, per un aggiornamento sulla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
? In memoria di Alice Morsanutto In questi giorni, tante persone hanno scelto di ricordare Alice, la giovane studentessa di 17 anni tragicamente scomparsa a Precenicco (UD), con un gesto di solidarietà a favore dell’Associazione Familiari e Vittime della Stra - facebook.com Vai su Facebook