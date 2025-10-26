Soldi e vaccini l' ammissione choc di Pregliasco | cosa rivela De Vita | VIDEO
Uno dei volti più noti e riconoscibili dell'era Covid, che pontificava in tv on le altre viro-star. Parliamo di Fabrizio Pregliasco, professore di Igiene all'Università degli Studi di Milano, che in Commissione parlamentare sulla pandemia qualche giorno fa, in un'audizione sulle misure restrittive applicate agli italiani, ha ammesso di aver ricevuto finanziamenti dalle principali case farmaceutiche. Asserendo che questo lo renderebbe più "Indipendente" rispetto a chi ha ricevuto sldi da una sola compagnia. A commentare queste parole è Roy De Vita, primario di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva al Regina Elena di Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it
