Sol Ruca ha perso il suo NXT Women’s North American Championship a Halloween Havoc, ma non sta puntando il dito contro nessuno. Nonostante Zaria non sia riuscita a difendere il titolo al suo posto, la star della WWE attualmente infortunata ha chiarito che tra loro non c’è alcun astio. Zaria è intervenuta per difendere il titolo dopo che Ruca era stata costretta a fermarsi per un infortunio, ma le cose non sono andate come sperato. Durante un momento concitato a bordo ring, Blake Monroe ha fatto cadere la stampella di Ruca, distraendo così la sua avversaria. Monroe ne ha approfittato in pieno, eseguendo una devastante Double Arm DDT fuori dal ring e battendo Zaria con un’altra DDT all’interno di esso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Sol Ruca: “Zaria rimane la più forte”