Sogliano la sindaca Tania Bocchini al Franco Festival

Ilrestodelcarlino.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca di Sogliano, Tania Bocchini, ha partecipato al Franco Festival, promosso da ART-ER e Regione Emilia-Romagna e dedicata alla trasformazione dei territori attraverso la cultura, a Marzabotto. Ha detto Tania Bocchini: "La rigenerazione non è una formula tecnica. È un atto di fiducia nel futuro, un modo per tornare a credere che i luoghi, anche quelli più piccoli, anche quelli apparentemente lontani, possano essere spazi di vita e di possibilità". Invitata come relatrice nella sessione inaugurale ’Operatori culturali cercasi’, la sindaca Bocchini ha portato la voce di un’amministrazione che vive quotidianamente il tema della rigenerazione nei suoi molteplici significati: dalla valorizzazione degli spazi pubblici alla costruzione di legami sociali, fino alla capacità di generare visioni condivise nelle comunità dell’entroterra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

