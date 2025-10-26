Social freezing una procedura costosa offerta anche in Romagna alle donne | cos' è e come funziona

Quella di oggi è un’Italia che non fa figli, che ne fa pochi e che li fa “tardi”: l'ultimo report Istat sugli indicatori demografici riporta che nel 2024 i nuovi nati nel Paese sono scesi a poco meno di 370 mila, circa 10 mila in meno rispetto al 2023. Nel 2025, in base ai dati provvisori. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondisci con queste news

Durante questo mese dedicato alla salute femminile, abbiamo attivato uno sportello gratuito sul tema del social freezing(congelamento ovociti). 1. A chi è indicato e quando conviene pianificarlo (incluso prima di terapie che possono compromettere la fertilità). - facebook.com Vai su Facebook

Che cos'è il "social freezing" contro l'infertilità: la procedura (costosa) per posticipare la maternità - L’Italia continua a perdere nascite e fiducia nel futuro: sempre più donne rimandano la maternità, tra precarietà, carriere in bilico e libertà da difendere. Riporta riminitoday.it

Social freezing, il professor Ermanno Greco: «Una scelta per 8mila italiane all’anno. Ma sopra i 35 anni si rischia di fallire» - «Dopo il Covid, abbiamo visto un’impennata nel numero delle donne che scelgono di congelare i propri ovuli. Secondo ilmessaggero.it

Social freezing, dalla Puglia 3 mila euro per congelare gli ovociti (in Usa è un benefit aziendale). Perché la maternità oggi è una scelta sociale - In un Paese dove lavoro precario e insicurezza economica continuano a frenare il desiderio di maternità, la Regione Puglia ha approvato una misura pionieristica: finanziare con un contributo una ... Riporta corriere.it