Social City ancora non ufficiale la selezione del nuovo direttore | Arpi in pole position

Messinatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Arpi è il nuovo direttore generale della Messina Social City? E' la domanda ancora senza una risposta ufficiale che gira tra i corridoi di Palazzo Zanca quando da quasi tre anni la società comunale è priva del manager ed è proprio Arpi da vice a gestire l'incarico. In corso la selezione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

