Social City ancora non ufficiale la selezione del nuovo direttore | Arpi in pole position
Giuseppe Arpi è il nuovo direttore generale della Messina Social City? E' la domanda ancora senza una risposta ufficiale che gira tra i corridoi di Palazzo Zanca quando da quasi tre anni la società comunale è priva del manager ed è proprio Arpi da vice a gestire l'incarico. In corso la selezione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altre letture consigliate
? ? Scade oggi alle ore 18:00 l’Avviso Pubblico per la selezione di n. 530 beneficiari di Borse d’Inclusione Sociale nell’ambito del Progetto Fertility? Visita il seguente link: https://www.messinasocialcity.it/avviso-pubblico-selezione-530-be - facebook.com Vai su Facebook