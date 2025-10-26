soccorritore industriale dentro le aziende per migliorare la sicurezza sul lavoro

PONTEDERA (Pisa) Una proposta di legge per istituire la figura del “soccorritore industriale” all’interno delle aziende e contribuire ad aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ quanto dichiarato dal presidente della Regione Eugenio Giani (foto), intervenuto ieri a Pontedera alla giornata di studi promossa dalla Fondazione Gruppo Lupi, che ha visto esperti confrontarsi sui temi della sicurezza sul lavoro. "Ritengo che il soccorritore industriale, con la sua qualificazione e la sua competenza, possa essere una figura fondamentale nel momento in cui in un luogo di lavoro avviene un incidente che richiede tempestività di intervento, per prevenire eventi che potrebbero aggravarsi se non si agisce prontamente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

