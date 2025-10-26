SmackDown 24.102025 La Cargill furiosa

Benvenuti all’analisi dello SmackDown andato in scena dal Mullett Arena di Tempe, Arizona. Una serata cruciale in vista del Saturday Night’s Main Event, con il campione WWE Cody Rhodes che deve vedersela ancora una volta con Drew McIntyre. Lo show si apre con un video riassuntivo della settimana precedente, focalizzato sull’attacco a Jacob Fatu e sul match a sorpresa tra Drew McIntyre e Cody Rhodes. BACKSTAGE: Jimmy Uso ringrazia Cody Rhodes per aver difeso Jacob Fatu la settimana scorsa. Cody chiede come stanno andando le cose tra Jimmy e suo fratello Jey Uso. Jimmy risponde chiedendo a Cody come si sentirebbe lui dopo quello che Jey gli ha fatto durante Raw. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

SmackDown 24.10.2025 La Cargill furiosa