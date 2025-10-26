Situazione buona in Irpina dopo il terremoto | le parole del ministro per la Protezione Civile
Fabio Ciciliano, ministro per la Protezione Civile, ha fatto il punto della situazione dopo il terremoto di magnitudo 4 che ieri, sabato 25 ottobre, ha colpito la provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
BUONASERA A TUTTI VOI, PREVISIONI METEO PER DOMENICA 26 OTTOBRE IN ABRUZZO. SITUAZIONE: fenomeni presenti sui versanti di confine lungo l arco alpino con nevicate in quota, rovesci lungo l appennino e tra il basso Lazio e la Campania. IN - facebook.com Vai su Facebook
“Situazione buona in Irpina dopo il terremoto”: le parole del ministro per la Protezione Civile - Fabio Ciciliano, ministro per la Protezione Civile, ha fatto il punto della situazione dopo il terremoto di magnitudo 4 che ieri, sabato 25 ottobre, ha ... fanpage.it scrive