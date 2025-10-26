Sit-in di un gruppo di genitori davanti a scuola per denunciare clima di violenza in classe | il caso nel Trevigiano
La storia è lacerante, divisiva, comunque con risvolti molto delicati. Sono coinvolti gli alunni di una scuola primaria che si trova in provincia di Treviso, dove un bambino è accusato di creare problemi di convivenza con i compagni e perfino con il corpo insegnante, visto che una maestra è finita al pronto soccorso. Da una parte un bambino solo, che evidentemente soffre di una situazione di profondo disagio. Dall’altra una classe quasi al completo, con i rispettivi genitori. Sono stati questi ultimi a mettere in atto una protesta pubblica, dopo i racconti che i loro figli hanno riportato. Si sono recati di fronte alla scuola, portando con sé alcuni cartelli: “No volgarità a scuola”, “Il bullismo non insegna, segna”, “Scuola serena per tutti”, “Scuola senza violenza”, “Grazie maestre”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
