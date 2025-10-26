Sistema Pavia è lite sui sequestri | il Riesame boccia il pm raddoppia Per il legale di Venditti è accanimento degli inquirenti

Brescia – Battaglia colpo su colpo. Non passa un giorno dallo stop del Riesame al sequestro dei pc agli ex carabinieri di Pavia Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, coinvolti nell’inchiesta con l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, indagato per corruzione giudiziaria, che gli inquirenti bresciani rispondono con un nuovo decreto che cancella l’effetto della decisione dei magistrati. E scoppia lo scontro con la difesa del magistrato che aveva per due volte proposto l’archiviazione dell’inchiesta su Andrea Sempio per l’omicidio di Garlasco. Il Riesame aveva bocciato la scelta dei pm di mettere i sigilli a pc e telefoni del magistrato in pensione e degli ex militari: troppo generica, senza un perimetro definito per le ricerche da compiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

