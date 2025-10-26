Sisma in provincia di Avellino | Protezione Civile in campo attivati centri di accoglienza
La Protezione Civile della Regione Campania sta fornendo supporto ai comuni per garantire assistenza alla popolazione colpita dalle scosse sismiche delle ultime ore. A illustrare le misure adottate è stata Claudia Campobasso, dirigente del settore.Punti di accoglienza e assistenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
