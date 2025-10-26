Sisma ai Campi Flegrei L’Ingv registra una nuova scossa di magnitudo 3.1

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) nella zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. L’evento sismico si è verificato alle ore 00:51, con epicentro localizzato a una profondità di circa 2 km L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

