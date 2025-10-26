Seconda gara di Superlega maschile ed esordio interno per la Sir Susa Scai Perugia che prova ad allungare il passo. I block-devils oggi alle 20.30 saranno di scena a Pian di Massiano davanti alle telecamere della Rai. Avversaria quella Cucine Lube Civitanova che è la rivale storica con cui ci sono più precedenti. Sono ben settantadue gli scontri diretti giocati, in equilibrio il numero di vittorie che sono trentasei a testa. Per cominciare un duello davvero ricco di contenuti tecnic e di emozioni tra due avversarie che sono infarcite di campioni e che puntano in alto. Tutti a disposizione gli atleti dell’allenatore Angelo Lorenzetti che potrebbe sciogliere il nodo dei titolari da mandare in campo poche ore prima dell fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sir, la sfida "di sempre". Arriva Civitanova