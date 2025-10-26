Sinodo italiano e gay padre Piva | Impensabile solo quindici anni fa

“Dobbiamo a Francesco questo cambiamento Da oggi non saranno più i pastori a imporre la linea e il popolo a seguirla”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sinodo italiano e gay, padre Piva: “Impensabile solo quindici anni fa”

Argomenti simili trattati di recente

Resistenze su diaconesse e equivoco gay pride, ma il sinodo italiano apre su laici e temi caldi - la Repubblica - X Vai su X

SINODO: disponibile il documento delle Chiese che sono in Italia. “Lievito di pace e di speranza” CEI - Conferenza Episcopale Italiana - facebook.com Vai su Facebook

Il sinodo: "I vescovi sostengano i diritti Lgbt, basta con la discriminazione" - Tra le proposte approvate c'è un invito a supportare le "giornate promosse dalla società civile per contrastare ogni forma di ... Segnala today.it

Sinodo, svolta della Chiesa italiana: votato con maggioranza bulgara il testo che ridisegna la pastorale più aperta a lgbt e gay - I votanti sono stati 809 e alla fine il documento base con il quale verrà ridisegnato l'approccio pastorale della ... Secondo msn.com

Sinodo italiano, padre Spadaro: serve un calcio dello Spirito - Il cammino sinodale italiano che prenderà le mosse a settembre può rappresentare un "calcio dello spirito", secondo padre Antonio Spadaro, direttore della ... Segnala notizie.tiscali.it