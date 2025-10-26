Sinner-Zverev Vienna decide il titolo

Alla Wiener Stadthalle si accende una domenica da trattenere il respiro: Jannik Sinner e Alexander Zverev inseguono il titolo di Vienna in una sfida dal ritmo feroce. Pochi appigli, margini sottili, nervi d’acciaio. È l’appuntamento che mette a nudo ambizione e lucidità, dentro un campo che non perdona. Oggi, 26 ottobre, promette scintille autentiche. Dove . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sinner-Zverev, Vienna decide il titolo

Argomenti simili trattati di recente

MUSETTI SI FERMA A UN PASSO DALLA FINALE Zverev batte in due set l'azzurro e si prende la finale di Vienna contro Sinner! Tanti applausi a Lorenzo per il grande torneo - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Zverev, la finale di Vienna: dove vederla (tv e streaming), orario, precedenti e ranking - X Vai su X

Sinner-Zverev, orario e dove vedere la finale di Vienna oggi - Nella semifinale del tabellone del torneo ATP 500, il tennista azzurro ha ... Scrive msn.com

Sinner-Zverev in finale a Vienna: orario, precedenti e dove vederla in tv - I due tennisti si sono affrontati in sette precedenti, con il tedesco che conduce con un parziale di 4- Riporta msn.com

Sinner detta legge, è ancora in finale: a Vienna stronca De Minaur (6-3 6-4) e trova Zverev - Ma, se il successo di Sinner, specialista indoor, contro la vittima sacrificale, de Minaur, era già scritto ... ilmessaggero.it scrive