Sinner-Zverev tutto pronto per la finale dell’Atp Vienna 2025 – La diretta
Jannik Sinner in campo nella finale dell’Atp 500 di Vienna 2025: l’azzurro, numero 2 al mondo del ranking Atp, affronta il tedesco Alexander Zverev. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta Sinner-Zverev, finale Atp Vienna 2025 in diretta Inizio diretta: 261025 14:00 Fine diretta: 261025 18:00 13:57 261025 Tutto pronto per l'inizio della finale Sinner-Zverev La finale dell’ATP Vienna 2025 vede oggi, 26 ottobre, Jannik Sinner affrontare Alexander Zverev. Sinner, numero 2 al mondo, arriva in finale dopo aver battuto Alex De Minaur per la dodicesima volta consecutiva in due set. Zverev, invece, ha superato Lorenzo Musetti nell’altra semifinale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
