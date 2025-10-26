Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8! Orario programma streaming

Decisione molto particolare dalle parti di Sky Sport. La finale dell’ATP 500 di Vienna tra Jannik Sinner e Alexander Zverev verrà trasmessa anche in chiaro, riportando sulle tv per tutti un torneo del circuito maschile fuori dal territorio italiano per la prima volta da quando la stessa Sky ha acquisito i diritti dell’ATP (che possiede fino al 2028). Sarà TV8 a trasmettere l’incontro. La scelta, però, è quella di irradiare il match non in diretta, bensì in differita dalle 16:00. Il tutto anche a causa del fatto che la programmazione di TV8 è votata alla trasmissione in differita delle varie categorie della MotoGP, che quest’oggi ha gareggiato in Malesia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8! Orario, programma, streaming

Leggi anche questi approfondimenti

MUSETTI SI FERMA A UN PASSO DALLA FINALE Zverev batte in due set l'azzurro e si prende la finale di Vienna contro Sinner! Tanti applausi a Lorenzo per il grande torneo Vai su Facebook

Sinner-Zverev, la finale di Vienna: dove vederla (tv e streaming), orario, precedenti e ranking - X Vai su X

Sinner-Zverev: orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Vienna Open - Il numero 2 del ranking ATP affronterà il tedesco in quello che sarà l'ultimo atto del torneo austriaco: in palio quasi tre milioni di euro! Si legge su tuttosport.com

Jannik Sinner contro Zverev, dove vedere la finale dell’Atp di Vienna e se e quando può per superare Alcaraz - Il numero 2 del ranking sfida il tedesco al terzo posto sul campo di Vienna. Come scrive msn.com

Sinner-Zverev oggi in diretta TV, finale Atp Vienna: canale, orario e la polemica del tedesco - Dopo le polemiche di Shanghai, Sinner e Zverev tornano faccia a faccia: la finale dell'Atp Vienna diventa il teatro del loro nuovo duello. Riporta libero.it