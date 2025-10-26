Sinner-Zverev oggi la finale dell’Atp Vienna 2025 | orario e dove vederla in tv

Oggi, domenica 26 ottobre, va in scena la finale dell’Atp di Vienna 2025 Sinner-Zvever. Il campione italiano, numero due al mondo, arriva all’ultimo capitolo del torneo austriaco dopo aver sconfitto per la dodicesima volta consecutiva Alex De Minaur in due set. Ma per il titolo Jannik non se la vedrà con Lorenzo Musetti, sconfitto nell’altra semifinale da Alexander Zverev che ha spezzato in due set il sogno del carrarino e medita la rivincita pensando all’epilogo degli Australian Open di inizio anno. Final showdown? @janniksin vs @AlexZverev pic.twitter.comAYPqOnf36u — Erste Bank Open (@ErsteBankOpen) October 25, 2025 Per Sinner la 31esima finale Atp in carriera. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner-Zverev, oggi la finale dell’Atp Vienna 2025: orario e dove vederla in tv

