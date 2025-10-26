Sinner-Zverev oggi in finale a Vienna Jannik vuole il 22° titolo | orario e dove vederla in TV e streaming

Sinner-Zverev è la finale del torneo di Vienna in programma oggi alle ore 14. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vienna Open, Musetti-Zverev: 4-6, 5-7: il carrarino cede al tie-break Sinner in finale: battuto de Minaur 6-3, 6-4. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/tennis-atp-500-vienna-open-in-campo-cobolli-berretti - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Zverev, la finale di Vienna: dove vederla (tv e streaming), orario, precedenti e ranking - X Vai su X

Sinner-Zverev oggi in finale a Vienna, Jannik vuole il 22° titolo: orario e dove vederla in TV e streaming - Zverev è la finale del torneo di Vienna in programma oggi alle ore 14. Segnala fanpage.it

Sinner-Zverev, orario e dove vedere la finale di Vienna oggi - Nella semifinale del tabellone del torneo ATP 500, il tennista azzurro ha battuto l’australiano Alex de Minaur ... leggo.it scrive

Sinner detta legge, è ancora in finale: a Vienna stronca De Minaur (6-3 6-4) e trova Zverev - Ma, se il successo di Sinner, specialista indoor, contro la vittima sacrificale, de Minaur, era già scritto ... Segnala ilmessaggero.it