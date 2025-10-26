Sinner-Zverev l’azzurro oggi in finale a Vienna – Diretta
(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in finale a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, domenica 26 ottobre, il tedesco Alexander Zverev, numero tre del mondo – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto dell'Atp 500 austriaco. Sinner arriva al match dopo aver battuto Daniel Altmaier all'esordio, Flavio Cobolli agli ottavi e Alexander Bublik ai . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Sinner-Zverev: orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Vienna Open - facebook.com Vai su Facebook
$Sinner- $Zverev: orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Vienna Open - X Vai su X
LIVE Sinner-Zverev, alle 14 la finale di Vienna. Tra i due 7 precedenti, il tedesco in vantaggio - Jannik punta al bis nel 500 austriaco dopo la vittoria nel 2023, Sascha vuole tornare a vincere un torneo dopo il trionfo di aprile a Monaco di Baviera ... Segnala gazzetta.it
Sinner-Zverev diretta live finale ATP 500 Vienna: Jannik cerca il quarto titolo della stagione - Zverev diretta live domenica 26 ottobre 2025: Jannik vuole conquistare il quarto titolo stagionale ... sport.virgilio.it scrive
Sinner-Zverev diretta Atp Vienna: segui la finale di oggi live - A 272 giorni dalla finale dell’Australian Open, Jannik Sinner ritrova Alexander Zverev, questa volta con in palio il titolo dell’ATP 500 di Vienna. Secondo corrieredellosport.it