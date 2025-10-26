Sinner-Zverev la finale dell’ATP Vienna 2025 | orario e dove vederla in tv

Il grande giorno: Sinner contro Zverev per il titolo a Vienna. Oggi, domenica 26 ottobre 2025, il tennis mondiale accende i riflettori sulla finale dell'ATP di Vienna che vedrà di fronte Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il campione italiano, attuale numero due del ranking mondiale, arriva all'ultimo atto del torneo austriaco dopo aver superato per la dodicesima volta consecutiva l'australiano Alex De Minaur, imponendosi con un netto 6-3 6-4. Dall'altra parte della rete ci sarà un Zverev in grande forma, che ha interrotto la corsa di Lorenzo Musetti con un successo in due set, 6-4 7-5, e punta ora alla rivincita dopo la sconfitta subita contro Sinner nella finale degli Australian Open 2025.

