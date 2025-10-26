Sinner-Zverev la finale dell' Atp 500 di Vienna | Jannik zoppica e perde il primo set Live 3-6 1-0

Xml2.corriere.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'Australian Open, Wimbledon e Pechino l'azzurro ha la possibilità di aggiudicarsi il quarto torneo dell'anno . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sinner zverev la finale dell atp 500 di vienna jannik zoppica e perde il primo set live1603 6 1 0

© Xml2.corriere.it - Sinner-Zverev, la finale dell'Atp 500 di Vienna: Jannik zoppica e perde il primo set Live 3-6, 1-0

Leggi anche questi approfondimenti

sinner zverev finale atpSinner-Zverev, la diretta: 3-6, il tedesco si aggiudica il primo set. La finale Atp 500 di Vienna - Jannik Sinner, dopo aver sconfitto in due set il tennista australiano De Minaur, si prepara ad affrontare la finale dell'Atp 500 di Vienna contro Alexander Zverev. Segnala leggo.it

sinner zverev finale atpSinner-Zverev, diretta Atp 500 Vienna: la finale in tempo reale - Per l'azzurro, in palio il quarto titolo stagionale dopo Australian Open, Wimbledon e Pechino ... tuttosport.com scrive

sinner zverev finale atpSinner-Zverev diretta live finale ATP 500 Vienna: Jannik cerca il quarto titolo della stagione - Zverev diretta live domenica 26 ottobre 2025: Jannik vuole conquistare il quarto titolo stagionale ... Scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Zverev Finale Atp