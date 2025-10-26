Sinner-Zverev in finale a Vienna | orario precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in finale a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, domenica 26 ottobre, il tedesco Alexander Zverev, numero tre del mondo – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto dell'Atp 500 austriaco, che ha già vinto nel 2023 e a cui aveva dato forfait nella scorsa edizione. Sinner arriva al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vienna Open, Musetti-Zverev: 4-6, 5-7: il carrarino cede al tie-break Sinner in finale: battuto de Minaur 6-3, 6-4. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/tennis-atp-500-vienna-open-in-campo-cobolli-berretti - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Zverev, la finale di Vienna: dove vederla (tv e streaming), orario, precedenti e ranking - X Vai su X

ATP Vienna, la finale: Sinner-Zverev ottavo atto - La risposta di Sinner, la migliore del circuito, riuscirà a contenere Zverev che contro Musetti ha s ... Secondo ubitennis.com

Sinner-Zverev oggi in finale a Vienna, Jannik vuole il 22° titolo: orario e dove vederla in TV e streaming - Zverev è la finale del torneo di Vienna in programma oggi alle ore 14. Lo riporta fanpage.it

Sinner detta legge, è ancora in finale: a Vienna stronca De Minaur (6-3 6-4) e trova Zverev - Ma, se il successo di Sinner, specialista indoor, contro la vittima sacrificale, de Minaur, era già scritto ... Da ilmessaggero.it