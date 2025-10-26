Sinner–Zverev finale a Vienna oggi alle 14 | precedenti stato di forma dove vederla
Jannik Sinner torna nell’ultimo atto dell’ ATP 500 di Vienna e ritrova Alexander Zverev per una finale dal sapore di grande classica. L’azzurro, già campione qui nel 2023, punta a un nuovo titolo dopo una settimana in crescita; il tedesco, n.3 del mondo, arriva con energia e fiducia. Percorso verso la finale. Sinner: Altmaier (esordio), Cobolli agli ottavi, Bublik nei quarti, quindi De Minaur in una semifinale di alto livello per intensità e solidità nei turni di servizio.. Zverev: Fearnley al debutto, Arnaldi agli ottavi, quarti superati senza giocare per il ritiro di Griekspoor, poi successo su Musetti in semifinale con percentuali al servizio imponenti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
