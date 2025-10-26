Sinner-Zverev è una rivincita speciale

La finale dell’ Atp 500 di Vienna che si giocherà oggi (ore 14) vedrà di fronte Jannik Sinner e Alexander Zverev. Si tratta della riedizione della partita che lo scorso gennaio decise gli Australian Open e per entrambi quella gara segnò un momento particolare. L’altoatesino che vinse lo slam qualche giorno dopo iniziò la sua battaglia legale nella complicata vicenda della contaminazione non volontaria da Clostebol, mentre il tedesco dopo quella sconfitta non ha più combinato molto andando completamente in tilt ("Ma stavolta sarà diverso"). A Jannik dalla semifinale di ieri contro Alex de Minaur è arrivata la conferma della sua dimensione umana con l’australiano che, primo in questo torneo, gli ha strappato un turno di servizio nel primo set con il numero due del mondo che è avanti 4-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner-Zverev, è una rivincita speciale

